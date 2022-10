La Routo : patrimoines culturels et paysages de la transhumance Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

La Routo : patrimoines culturels et paysages de la transhumance Aix-en-Provence, 3 novembre 2022, Aix-en-Provence. La Routo : patrimoines culturels et paysages de la transhumance

8 Rue Des Allumettes Cité du Livre La Manufacture – Cinéma Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

2022-11-03 18:30:00 – 2022-11-03

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne Labellisé en 2020, le GR®69 La Routo® est un itinéraire de grande randonnée qui retrace l’histoire riche et complexe de la grande transhumance, de l’antique cité d’Arles jusqu’au Piémont italien. Tout au long des 500 km de drailles et carraires empruntées durant des siècles par les troupeaux, se dévoilent des paysages variés façonnés par les « bêtes à laine ». Car la transhumance n’est pas qu’une affaire de moutons : son histoire mouvementée s’incarne à travers un riche patrimoine bâti, mais aussi un langage spécifique, parlé de la plaine aux alpages, mémoire encore vivace de cette grande migration qui s’effectuait à pied jusque dans les années 1950. Conférence animée par Patrick Fabre, de la Maison de la Transhumance, au Cinéma de la Manufacture +33 4 42 24 94 66 https://www.lesamisdelamejanes.com/ Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence La Manufacture - Cinéma Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Ville Aix-en-Provence lieuville Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence La Manufacture - Cinéma Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

La Routo : patrimoines culturels et paysages de la transhumance Aix-en-Provence 2022-11-03 was last modified: by La Routo : patrimoines culturels et paysages de la transhumance Aix-en-Provence Aix-en-Provence La Manufacture - Cinéma 3 novembre 2022 8 Rue Des Allumettes Cité du Livre La Manufacture - Cinéma Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne