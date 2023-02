LA ROUTE VERS L’OREGON THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 10 février 2023, PARIS.

LA ROUTE VERS L’OREGON THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-02-24 21:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

« La Route Vers L'Oregon » raconte l'histoire d'une famille Américaine vivant en Illinois dans les années 1800. Cette famille, composé d'un père, une mère, une fille, un fils et un grand-père, n'a rien d'anormale : des fermiers, relativement pauvres, rêvant d'opportunités en or. Et en parlant d'or..c'est bien ce qu'ils veulent aller chercher. Un seul objectif en tête , se tirer de l'Illinois direction la Terre Promise : L'Oregon. Pour eux, la route de l'Oregon ne serai qu'une route droite et ennuyante. Mais fort heureusement pour les spectateurs, elle n'est pas de tout repos. Entre des bœufs malades, des enlèvements, une charrette en piteux état et un roi-bandit à leurs trousse, la famille fera face à de nombreux obstacles. La vraie question : arriveront-ils tous en Oregon sains et sauf ?

THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT 75018

.2023-02-24.

