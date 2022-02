LA ROUTE THERMALE CYCLISTE Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

LA ROUTE THERMALE CYCLISTE Contrexéville, 1 mai 2022, Contrexéville. LA ROUTE THERMALE CYCLISTE devant la Mairie Rue Gaston Thomson Contrexéville

2022-05-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-01 devant la Mairie Rue Gaston Thomson

Contrexéville Vosges Compétition cyclo sportive ouverte à tous (femmes-hommes-handisport), aux licenciés cyclistes et aux adultes de plus de 18 ans muni d’un certificat médical de non contre-indication. 3 parcours chronométrés de : 133, 106 et 78 Km – Vallonnés – Dénivelés de 1935, 1200 et 800 m Différents tarifs (se référer au flyer) Sur inscription PASS VACCINAL OBLIGATOIRE Renseignements et contacts auprès de :

Gérard Thouvenot au 06.13.29.22.69 ou sur thouvenot.gerard88@gmail.com

Eric Lamontre au 06.83.75.89.89 ou sur ericlamontre88@gmail.com laroutethermalecycliste@gmail.com +33 6 83 75 89 89 http://laroutethermalecycliste.fr/ Maryse RATTIER

