le mercredi 16 mars

— **Théâtre masqué en espace public autour de la pièce** _**La Route**_ **d’Agota Kristof – durée 30 minutes** Le béton et le brouillard ont recouvert la terre. Plus de maisons. Rien que des routes. Les gens y naissent, y vivent et en suivent le tracé sans jamais s’arrêter. Le soleil, les étoiles, les arbres appartiennent désormais à la légende.« Mais rassurons-nous, dit l’auteure. Pour le moment, tout ceci n’est qu’un cauchemar» ; Le cauchemar d’un constructeur de route. Un groupe d’étudiant se prête au jeu du théâtre de masque dans notre espace public. Les personnages sont immergés dans la rue où ils constatent et révèlent certaine absurdité de notre monde. Tout ceci reste une étape de travail d’un atelier. **► 12h45 Devant la station Beaulieu-Université (près du RU Étoile).** **► 14h devant le bâtiment 43.** Campus de Beaulieu / Université de Rennes 1

