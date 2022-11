La Route Fleurie Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2023-01-08 15:00:00 – 2023-01-08 18:00:00

Côte-d’Or 0 0 EUR » LA ROUTE FLEURIE » ? c’est une invitation au voyage . C’est la route des vacances, des aventures, des rencontres imprévues et qui conduit au bonheur et donc à l’amour. Elle sera traitée comme une » Comédie Musicale » à l’action bien menée, avec les quiproquos multiples s’y prêtant. Nous partirons de Paris, plus précisément de la Place du Tertre à Montmartre et la Route Fleurie nous mènera jusqu’à Saint Paul de Vence, Cap d’ Antibes et sur l’Ile Sainte Marguerite, une trajectoire qui résonne à l’esprit des spectateurs comme un parfum de vacances, de gaité. La Route Fleurie est une escapade loin du stress et des soucis en ces temps bien moroses. C’est une grande joie d’entendre dans cet ouvrage : PRENONS LA ROUTE FLEURIE , C’EST LA VIE DE BOHEME, VACANCES et bien sur LES HARICOTS. Des grands moments de joie et de divertissement ! Avec Xavier Flabat, Claude Deschamps, Yvan Rebeyrol, Marie Cordier, Flavie Maintier, Estelle Danière, Jérome Solavagione, Jacques Guyard. Olivier Togni Direction Musicale Bruce GRANT, Mise en scène Carlo Di Angelo, Costumes Agnès MONTANARI, décors ALDB, Direction Générale et Artistique Serge et Stéphanie Gastaud. +33 3 80 63 75 38 Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon

