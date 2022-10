« LA ROUTE DU VERRE DU LANGUEDOC », 12 novembre 2022, .

« LA ROUTE DU VERRE DU LANGUEDOC »



2022-11-12 – 2022-11-13

La Communauté de communes du Minervois au Caroux est partenaire de l’association Menerbés dans l’organisation de cet événement, avec l’appui de la commune de Siran. Durant 2 jours, les huit conférencier-e-s se succèderont dans la salle socioculturelle, pour faire découvrir « le verre et les verriers en Languedoc et Roussillon ». Dans cette même salle, vous pourrez découvrir 2 expositions et une collection particulière. La salle de la mairie accueillera quant à elle, un atelier de soufflage de verre : en petit groupe, vous pourrez vous essayer à cette technique. Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Un 2e atelier consacré à la mosaïque de verre, est accessible à partir de 4 ans, toujours sur inscription.

Ouvertes à tous, les Journées Scientifiques sont dédiées au patrimoine local et à la recherche, l’occasion de mettre en adéquation les richesses insoupçonnées de notre territoire. Pour la CdCMC, Patrick Cabrol, vice-président à la Culture affirme « inestimable de présenter l’actualité de la recherche au grand public ». Et pour se faire, les organisateurs multiplient les partenariats : après le Musée de Lodève l’an passé, c’est le musée du verre de Sorèze qui nous accompagne. Sa présidente et son vice-président seront présents pour faire découvrir les vestiges retrouvés dans la Montagne Noire.

Par ailleurs, la visite sur site permettra d’appréhender encore plus finement ce qui deviendra une véritable économie pendant les périodes médiévale et moderne. Pour cette balade aux Verreries de Moussans, prévoyez de bonnes chaussures et préférez le co-voiturage : au-delà de l’avantage écologique, il sera aussi plus simple de se garer.

Dans le cadre des 6eme Journées Scientifique en Minervois , découvrez l’exposition réalisée par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc en 2005 suite à un travail d’inventaire et d’étude du potentiel verrier sur son territoire.

