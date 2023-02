LA ROUTE DU ROCK HIVER ANTIPODE – LE CLUB L’ANTIPODE MJC RENNES, 9 mars 2023, RENNES.

LA ROUTE DU ROCK HIVER ANTIPODE – LE CLUB L’ANTIPODE MJC RENNES. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) En Attendant Ana – France – Rock Si c’est à Paris, en 2014, que le groupe se forme, c’est à Bruxelles, autour d’une serveuse pleine d’audace, que débute réellement l’histoire d’En Attendant Ana. Après Lost&Found en 2018 et Juillet en 2020, les cinq Parisiens ont trouvé la recette de la jeunesse éternelle : jouer vite et beau, avec toujours pour ambition de refléter la lumière et ses ombres. La formation s’apprête à sortir le 24 février 2023 leur troisième album dont Principia est le premier extrait, toujours chez Trouble In Minds Records. The Cool Greenhouse – Angleterre – Post-punk – Rock Tom Greenhouse ne voyage plus en solitaire. Avec The Cool Greenhouse, il forme un intrépide quintet. Un son post-punk maison et un esprit lyrique ironique rempli d’anecdotes. En effet, la formation British se délecte à raconter des histoires courtes et surréalistes dosé d’un l’humour pince-sans-rire dans toutes ses chansons. Présentant leur nouvel album Sod’s Toastie, ce groupe d’explorateurs sonores est plus assuré que jamais sur ce deuxième album qui complète leur éclectique discographie DIY. Claviers frappés impulsivement et coups de guitare répétitifs et jubilatoires : voici les marques de fabrique de The Cool Greenhouse. Constance Rosa Vertov – France – Rennes – DJ Féministe et passionnée de musique, Constance a collaboré à plusieurs projets d’édition et d’installation vidéo sur la présence des femmes dans les scènes post-punk – DIY – punk des années 70’s – 80’s ; notamment au fanzine Making Waves et aux installations Girls on Tape, video gems from the 80’s avec son amie Camille Lan. Elle jouera une partie des vinyles de sa collection dont une large part de musiques composées et/ou interprétées par des femmes. Au programme : rythmiques discoïdes, basses sautillantes et chant scandés principalement post-punk – disco – punk – synth-wave avec quelques bifurcations possible vers la pop et le hip-hop 90’s.

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

