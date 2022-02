La Route du Rock – Collection hiver Saint-Malo, 9 mars 2022, Saint-Malo.

La Route du Rock – Collection hiver Rock Tympans 4 mail François Mitterrand Saint-Malo

2022-03-09 – 2022-03-12 Rock Tympans 4 mail François Mitterrand

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Depuis 2006, La Route du Rock se décline en version hivernale pour proposer une programmation audacieuse et attentive à une actualité musicale passionnante, entre découvertes et artistes renommés.

La collection hiver se décline à Saint-Malo salle de la Nouvelle Vague et à Rennes à l’Antipode et au Conservatoire.

festival@laroutedurock.com +33 2 99 54 49 57 http://www.laroutedurock.com/

