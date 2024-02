La Route du Rock Collection hiver L’Antipode Rennes, jeudi 29 février 2024.

LYSISTRATA

Lysistrata est un groupe pressé. Issus de milieux musicaux radicaux, Ben Amos Cooper (batterie, chant), Theo Guéneau (guitare) et Max Roy (basse) ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur vertigineuse. Adeptes d’une musique dont l’héritage évident des 90’s n’est plus à prouver, le trio transcende les étiquettes habituelles du post-hardcore et du noise-rock avec une spontanéité propre à leur jeunesse.

LAMBRINI GIRLS

Lambrini Girls s’est formé dans les marais de Skegness Butlins. Envolées du nid avec le rêve de faire vibrer toutes les filles du pays, elles sont devenues le groupe le plus gay à avoir remporté 50 concours Eurovision consécutifs. Inspirées par des groupes comme Savages, Le Tigre ou encore les Spice Girls, les Lambrini Girls n’ont pas seulement l’intention de mettre le feu à votre poubelle, elles veulent aussi créer des espaces lors des concerts pour tous ceux qui ont l’impression qu’il n’y a pas encore de place pour eux.

MAXIME PILORI (DJ SET)

Maxime Pilori est DJ résidente à La Station Station à Paris ainsi qu’à Mutant Radio en Géorgie. Elle fait partie du collectif Pilori qui organise régulièrement des soirées à Paris, Bruxelles, Athènes… Chanteuse dans le duo synth pop Rio sortie sur Teenage Menopause, on la retrouve aussi dans un projet solo hybride poetry/ambient sous le nom Maxime ( y ). Ses sets évoluent dans un style wave, post-punk, allant jusqu’à la deviant disco ou du (synth) punk plus abrasif. .

