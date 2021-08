Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo La Route du Rock – Collection Capsule Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Route du Rock – Collection Capsule Saint-Malo, 18 août 2021, Saint-Malo. La Route du Rock – Collection Capsule 2021-08-18 – 2021-08-22

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Pour cet été, retrouvez un beau parcours musical dans différents lieux charmants de la Côte d’Émeraude (la plage du Vallion à Saint-Jouan-des-Guérets, le parc de la Briantais et la cour du Château à Saint-Malo, le théâtre de verdure à Cancale et une journée de clôture au Mont-Dol). Toujours fidèle à sa ligne artistique, le festival propose cet été une programmation entièrement française qui témoigne de la vitalité de notre scène indépendante, du post-punk abrasif au folk intimiste, de la pop ensoleillée à l’ambient rêveuse. Pass sanitaire obligatoire, réservation obligatoire pour les concerts payants et gratuits Programme : Mercredi 18 août

Cancale – Le théâtre de verdure (20h00 > 22h30) : H-Burns with the Stranger Quartet, Raoul Vignal Jeudi 19 août

Cancale – Le théâtre de verdure (20h00 > 22h30 – 10€) : Maxwell Farrington & Le SuperHomard, Lisa Li-Lund Vendredi 20 août

Saint-Malo – Le parc de la Briantais (15h00 > 18h00 – gratuit sur réservation) : Hoorsees, KCIDY

Saint-Malo – La cour du château (20h00 > 22h30 – 10€) : François & The Atlas Mountains, Chevalrex Samedi 21 août

Saint-Malo – Le parc de la Briantais (15h00 > 18h00 – gratuit sur réservation) : Grand Veymont, Roméo Poirier

Saint-Malo – La cour du château (20h00 > 22h30) : La Femme, Arthur Satàn – COMPLET Dimanche 22 août

Mont-Dol – Le Tertre (15h00 > 18h00) : Murman Tsuladze, Nathan Roche

