LA ROUTE DU LOUVRE, 14 mai 2022, .

LA ROUTE DU LOUVRE

2022-05-14 – 2022-05-14

La 17ème édition de la Route du Louvre se déroulera les 14 et 15 mai.

Comme en 2021 les courses, randos… se dérouleront sur deux jours. L’offre sera très large notamment avec un 5km, 10km, un semi-marathon qualificatifs pour les championnats de France et un marathon (label national), des trails (9 et 15 km) et des randonnées.

La Route du Louvre est devenue un événement sportif incontournable dans la Région.

contact@laroutedulouvre.fr +33 3 28 76 18 00 http://www.laroutedulouvre.fr/

