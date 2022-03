La route du chocolat : Grand jeu de Pâques Saint-Jean-de-Luz, 1 avril 2022, Saint-Jean-de-Luz.

La route du chocolat : Grand jeu de Pâques Parvis des Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz

2022-04-01 – 2022-04-18 Parvis des Halles Boulevard Victor Hugo

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

EUR 0 0 Du 1er au 18 avril, jouez à notre grand jeu de Pâques avec les chocolatiers Luziens : La route du chocolat

Et tentez de gagner un des 5 paniers garnis de chocolats mis en jeu par la Maison Adam, Pariès, L’atelier du chocolat, Francis Miot et Henriet.

Rien de plus simple, téléchargez l’application FlashPlay et découvrez les cartes de jeu !

Rendez-vous devant les boutiques des chocolatiers, scannez les affiches pour regarder les vidéos, observez bien les vitrines, et répondez au quizz directement sur l’application. Si vous avez toutes les bonnes réponses, vous êtes inscrit d’office au tirage au sort qui aura lieu le 18 avril !

Découvrez comment jouer en vidéo : https://youtu.be/IPW2Cw3pnSs

Du 1er au 18 avril, jouez à notre grand jeu de Pâques avec les chocolatiers Luziens : La route du chocolat

Et tentez de gagner un des 5 paniers garnis de chocolats mis en jeu par la Maison Adam, Pariès, L’atelier du chocolat, Francis Miot et Henriet.

Rien de plus simple, téléchargez l’application FlashPlay et découvrez les cartes de jeu !

Rendez-vous devant les boutiques des chocolatiers, scannez les affiches pour regarder les vidéos, observez bien les vitrines, et répondez au quizz directement sur l’application. Si vous avez toutes les bonnes réponses, vous êtes inscrit d’office au tirage au sort qui aura lieu le 18 avril !

Découvrez comment jouer en vidéo : https://youtu.be/IPW2Cw3pnSs

+33 5 59 26 03 16

Du 1er au 18 avril, jouez à notre grand jeu de Pâques avec les chocolatiers Luziens : La route du chocolat

Et tentez de gagner un des 5 paniers garnis de chocolats mis en jeu par la Maison Adam, Pariès, L’atelier du chocolat, Francis Miot et Henriet.

Rien de plus simple, téléchargez l’application FlashPlay et découvrez les cartes de jeu !

Rendez-vous devant les boutiques des chocolatiers, scannez les affiches pour regarder les vidéos, observez bien les vitrines, et répondez au quizz directement sur l’application. Si vous avez toutes les bonnes réponses, vous êtes inscrit d’office au tirage au sort qui aura lieu le 18 avril !

Découvrez comment jouer en vidéo : https://youtu.be/IPW2Cw3pnSs

sjlac

Parvis des Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements