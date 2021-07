La route des vannes Aix-en-Provence, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Aix-en-Provence.

La route des vannes 2021-07-06 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-07 Domaine de La Brillane 195 Route de Couteron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Route des Vannes, c’est le pari fou d’aller à la rencontre du public tout en profitant des extérieurs exceptionnels des vignobles du Sud.



Pourquoi ? Mais parce que Manu a dit de se renouveler !



Chaque soir, nous allons nous installer dans un domaine différent pour proposer un spectacle mené par des humoristes incontournables de la scène stand up.



Bun Hay Mean, Aymeric Lompret, Vérino, Paul Taylor, Donel Jack’sman ou encore Tania Dutel vous embarqueront pour une soirée de dépaysement total où le rire sera votre seule issue.



À très vite sur la route des vannes !



Services proposés avant et après le spectacle :

? DJ Set

? Foodtruck disponibles à l’intérieur du Domaine *

? Dégustation de vin *

*Supplément à régler sur place, ceci n’est pas inclus dans le prix du billet



Placement libre assis.

Un festival d’humour en extérieur au milieu des vignes du Domaine de La Brillane, ça vous tente ?

Rendez-vous avec Aymeric Lompret, Bun Hay Mean, Donel Jack’sman, Paul Taylor, Tania Dutel et Verino, venez rire nombreux !

hello@tcholele.fr +33 1 42 08 65 18 http://www.tcholele.fr/

La Route des Vannes, c’est le pari fou d’aller à la rencontre du public tout en profitant des extérieurs exceptionnels des vignobles du Sud.



Pourquoi ? Mais parce que Manu a dit de se renouveler !



Chaque soir, nous allons nous installer dans un domaine différent pour proposer un spectacle mené par des humoristes incontournables de la scène stand up.



Bun Hay Mean, Aymeric Lompret, Vérino, Paul Taylor, Donel Jack’sman ou encore Tania Dutel vous embarqueront pour une soirée de dépaysement total où le rire sera votre seule issue.



À très vite sur la route des vannes !



Services proposés avant et après le spectacle :

? DJ Set

? Foodtruck disponibles à l’intérieur du Domaine *

? Dégustation de vin *

*Supplément à régler sur place, ceci n’est pas inclus dans le prix du billet



Placement libre assis.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par