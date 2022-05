La Route des Vacances Montreuil, 5 juin 2022, Montreuil.

La Route des Vacances Montreuil

2022-06-05 – 2022-06-05

Montreuil Pas-de-Calais

Montreuil La Route des Vacances nLa Route des Vacances nPlace du Général de Gaulle – Montreuil nDimanche 5 juin 2022 n———————————— nDimanche 5 juin 2022, la Route des Vacances vous donne rendez-vous le week-end de la Pentecôte pour son voyage festif de Liévin à Berck sur mer. La Route des Vacances revient le 5 juin pour sa célèbre balade qui signifiait à l’époque en partance de Liévin pour d’agréables vacances vers la côte dans la commune de Berck-sur-Mer. nUn événement très attendu encore aujourd’hui par les friands de voitures d’époque et l’histoire de ces mineurs rejoignant la côte pour des vacances bien méritées. -Départ à 9h du stade couvert de Liévin vers 7h et 8h30 avec la remise des plaques et un café d’accueil. n-11h30 à 14h : Repas saucisse-frites à HESDI -15h à 16h30 : Exposition des véhicules sur Place Général de Gaulle à Montreuil-sur-Mer nA partir de 17h : Parade sur l’esplanade et exposition des véhicule à Berck-sur-Mer n———————————— nDate limite d’inscription : vendredi 20 mai 2022 – Bulletin d’inscription à télécharger sur cette page nPour tous

surlaroutedesvacances2016@gmail.com +33 6 10 50 44 10

Montreuil

