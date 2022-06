LA ROUTE DES VACANCES 2022 – LA NATIONALE 74 EN FÊTE DANS LES ANNÉES 60 ! Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Catégorie d’évènement: Bourbonne-les-Bains

2022-07-02 – 2022-07-03

Bourbonne-les-Bains 52400 Office de Tourisme Place des Bains Bourbonne-les-Bains LA ROUTE DES VACANCES 2022 par le club CVG (Club vignette gratuite)

La RN 74 en fête dans les années 60 !

Réservé aux véhicules des années 1969 • 9h00 Départs de Colombey les Belles

• vers 15h00 arrivée sur Bourbonne-les-Bains (stationnement Parking du clocheton et esplanade des animations)

– Départ défilé en ville vers 15h30, circuit en ville

– Rue amiral pierre

– Rue Daprey Blache

– Grande Rue

– Rue Vellonne

– Rue Lefroid Dupain

– Rue Clément Serveau

– Rue d’Orfeuil

– Rue Amiral Pierre puis second tour • 17h à 18h30 concours d’Élégance, Place des Bains

• 18h30 Remise des prix, Place des Bains•

