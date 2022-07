La route des orgues en Béarn Nay, 17 juillet 2022, Nay.

La route des orgues en Béarn

Eglise Saint-Vincent Place de l’Église Nay Pyrénées-Atlantiques Place de l’Église Eglise Saint-Vincent

2022-07-17 18:00:00 – 2022-07-17 22:00:00

Place de l’Église Eglise Saint-Vincent

Nay

Pyrénées-Atlantiques

La Route des Orgues du Béarn organise un concert à Nay avec Frédéric Deschamps, organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale Sainte-Cécile et de la collégiale Saint-Salvi à Albi. Au programme : G. Frescobaldi, C. Monteverdi, C. Valente, J. Pachelbel, J-S Bach, G-f. Haendel, J-B. Lully.

Ce concert sera suivi d’un repas à partir de 19h30. S’inscrire avant le 10 Juillet par téléphone.

+33 5 59 61 44 25

©route des orgues 2022

