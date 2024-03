La Route des Orgues de l’Huveaune Eglise St Pierre Auriol, dimanche 7 avril 2024.

La Route des Orgues de l’Huveaune Eglise St Pierre Auriol Bouches-du-Rhône

Au total 7 concerts sont programmés tout au long de l’Huveaune pour faire mieux connaître au grand public les instruments (orgues, mobiliers, orgues modernes électriques ou électroniques, orgues de Barbarie etc.).

Récital d’orgue et trompette avec les élèves de la classe d’orgue du conservatoire à rayonnement régional d’Aix en Provence sous la direction de Jean-Pierre ROLAND professeur d’orgue et Jean-Marc REGOLI professeur de trompette. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:30:00

fin : 2024-04-07

Eglise St Pierre Chemin de Saint-Pierre

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La Route des Orgues de l’Huveaune Auriol a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile