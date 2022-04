LA ROUTE DES ORGUES – CONCERT ONDES MARTENOT ET ORGUE Gerbéviller Gerbéviller Catégories d’évènement: Gerbéviller

Meurthe-et-Moselle

LA ROUTE DES ORGUES – CONCERT ONDES MARTENOT ET ORGUE Gerbéviller, 2 octobre 2022, Gerbéviller.
Rue Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre

2022-10-02 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-02

Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Dans le cadre de la Route des Orgues, venez assister au concert de Monique Pierrot et Dominique Dantand à l’église de Gerbéviller. Infos au 03.83.74.06.55. Rue Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Gerbéviller

