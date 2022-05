LA ROUTE DES ORGUES – CINÉ-CONCERT Bayon Bayon Catégories d’évènement: 54290

Bayon 54290 Bayon Dans le cadre de “La route des Orgues”, le dimanche 9 octobre, venez assister au ciné-concert mêlant un film de Charlie Chaplin et Thomas Kientz à l’orgue.

A l’église de Bayon dès 16h. tourisme@tourisme-lunevillois.com +33 3 83 75 13 37 http://www.tourisme-lunevillois.com/ Rue Antoine-de-Ravinel Eglise Saint-Martin Bayon

