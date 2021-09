La Route des Imaginaires – Top départ ! Mont-de-Marsan, 19 septembre 2021, Mont-de-Marsan.

La Route des Imaginaires – Top départ ! 2021-09-19 – 2021-09-19

Mont-de-Marsan Landes

Circulez, y’a tout à voir ! De la magie, de la poésie, de l’acrobatie, des drôleries et autres bizarreries, c’est par ici… !

Le caféMusic’ en a sous la pédale pour le plus grand plaisir de tous et revient avec le premier rendez-vous de sa saison : le désormais incontournable festival cyclo-culturel. La 7ème édition de la Route des Imaginaires reste en selle et roule vers des folies douces. Pensez à lever la tête du guidon, des surprises sonores et visuelles vous attendent tout au long du parcours.

En famille, entre amis, petits et grands, venez profitez d’une belle parenthèse dans le tumulte de la rentrée, embarquez dans la montgolfière des Imaginaires pour une formidable expédition !

Accueil musical et pas banal par Ginette Rebelle et son accordéon que vous retrouverez sur la ligne d’arrivée au Domaine Départemental d’Ognoas pour un show complet et tonitruant !

