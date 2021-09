La Route des Imaginaires – Passe par la fenêtre et cours – Cie Happy Face Bougue, 19 septembre 2021, Bougue.

La Route des Imaginaires – Passe par la fenêtre et cours – Cie Happy Face 2021-09-19 10:45:00 – 2021-09-19 Voie verte Esplanade de l’ancienne gare

Bougue Landes Bougue

Jonglage, danse, théâtre de rue

Une course vers la délivrance. Trouver le moyen de s’extirper de la fatalité. Ne pas s’abandonner à l’échec et chercher coûte que coûte une solution. Quand la situation échappe au contrôle et que soudain les peurs ressurgissent et les doutes apparaissent. Que reste-t-il de nous ? Où puiser l’énergie de se battre et de rester ensemble ?

