La Route des Imaginaires – Le Grand 49,9 – Cie Le Piston Errant 2021-09-18

Mont-de-Marsan

Réincarnée dans une pompe à essence gigotante, la Grand-Tatie Vévette, aidée par ses neveux bricoleurs et musiciens, va faire revivre aux spectateurs ses voyages à mobylette. Durant cette fumeuse expérience sensorielle, musicale et visuelle, des cobayes choisis dans le public viendront chevaucher un simulateur de conduite relié à un capteur très particulier…

+33 5 58 85 92 92

