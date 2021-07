La Route des imaginaires arrive à Ognoas Arthez-d’Armagnac, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Arthez-d'Armagnac.

La Route des imaginaires arrive à Ognoas 2021-09-19 15:30:00 – 2021-09-19

Arthez-d’Armagnac Landes Arthez-d’Armagnac

La route des Imaginaires termine son périple culturel à Arthez d’Armagnac, au Domaine Départemental d’Ognoas où, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite gratuite des chais sera possible dès 15h30.

A 16h, Ginette Rebelle et son accordéon vous offre un spectacle haut en couleur dans une ambiance accordéon et fête foraine.

A 17h, c’est un spectacle théâtral (théâtre d’objet) « Le Magnifique Bon A Rien » qui vous sera proposé par la Cie Chicken Street.

Un goûter et une buvette accompagnent cette dernière étape au Domaine d’Ognoas.

+33 5 58 85 92 92

©Domaine d’Ognoas

dernière mise à jour : 2021-07-17 par