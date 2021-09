La Route des Imaginaires – “1+1=3 – Les Frères Peuneu” Mont-de-Marsan, 18 septembre 2021, Mont-de-Marsan.

La Route des Imaginaires – “1+1=3 – Les Frères Peuneu” 2021-09-18 – 2021-09-18

Mont-de-Marsan Landes

Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle à base de jonglerie au quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique. Une touche de performance, une pointe de tendresse, quelques spaghettis et surtout beaucoup de connerie !

