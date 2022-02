LA ROUTE DES HOMMES Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

LA ROUTE DES HOMMES Saint-Mihiel, 27 août 2022, Saint-Mihiel.

2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel 15 EUR Le Département de la Meuse, en collaboration avec l’Association Réflexe-Organisation, organise cette balade historique. Plusieurs itinéraires de différentes distances, sous forme de boucles, seront proposés sur le secteur de Saint-Mihiel. Cette année, la route des hommes rejoint celle des abbayes donc les participants pourront découvrir les abbayes de Rangeval, Saint-Mihiel et l’Etanche. Différentes disciplines sont concernées : – Trail – Marche – Marche nordique – VTT Plusieurs départs seront possibles : – L’étanche – 13km;

– Saint-Mihiel – 18km;

– Rangeval – 60km;

– Un départ alternatif de Rangeval pour revenir à Varvinay – 25km. Niveau sportif : C’est une manifestation ouverte à tous marcheurs où chacun progresse à son rythme… en trail, à pied ou à vélo. S’inscrire à cette manifestation vaut une déclaration sur l’honneur d’être en condition physique pour y participer. Cette manifestation ne donnera lieu à aucun chronométrage ni classement. +33 3 55 25 01 24 http://www.meuse.fr/ Département de la Meuse

