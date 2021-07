La route des églises du Pays de Villeneuve en Armagnac landais Pays de Villeneuve en Armagnac landais, 18 septembre 2021, Villeneuve-de-Marsan.

La route des églises du Pays de Villeneuve en Armagnac landais

le samedi 18 septembre à Pays de Villeneuve en Armagnac landais

### « La route des églises » est un évènement qui permet de s’émerveiller des jolis coins préservés en Bas-Armagnac landais, d’ouvrir leur porte et de partager histoires et animations en toute simplicité. Faites votre choix, choisissez votre thème préféré et concoctez votre circuit ! Partez à la découverte de toutes ou certaines des douze églises de notre territoire qui vous ouvrent leur porte de 10h00 à 17h00, embellies par des expositions d’artistes locaux ou égayées par les producteurs du pays. Bénévoles éclairés ou professionnels vous attendent dans un ambiance conviviale et un environnement reposant. Venez écouter un concert de Gospel gratuit, de clôture, à 18h30 dans l’église Saint-Hyppolite de Villeneuve de Marsan.

Gratuit. Entrée libre.

Pays de Villeneuve en Armagnac landais 7 rue de la birole, 40190 Villeneuve de Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00