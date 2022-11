LA ROUTE DES CRÈCHES À SAINT-AVOLD Saint-Avold Saint-Avold Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Saint-Avold Abbatiale Saint-Nabor : Crèche visible du 4 décembre à fin janvier tous les jours de 08h à 16h. Crèche traditionnelle représentant la scène de la Nativité. Basilique Notre-Dame de Bon-Secours : Crèche visible du 4 décembre à fin janvier tous les jours de 09h à 17h représentant la scène de la Nativité, dans l’édifice nouvellement restauré. Église de Jeanne d’Arc : Crèche visible de mi-décembre à mi-janvier. Ouverte lors du culte un dimanche sur deux à 10h30 et sur demande au 06 11 66 98 03. Magnifique crèche (4m x 2m), scène de la Nativité, paysages, scène pastorale. Église Saint-Pie X de Huchet : Crèche visible du 27 novembre au 8 janvier uniquement lors des cultes le dimanche matin (selon calendrier). Crèche traditionnelle représentant la scène de la Nativité. Église Saint-Jean du Wenheck : Crèche visible de mi-décembre à mi-janvier. Ouverte lors des cultes les 17 et 24 décembre, ainsi que le 7 janvier 2023 de 17h à 19h30. Magnifique crèche (5m x 4m) avec scène de la Nativité, villages, personnages et lieux de culte des différentes religions. Pour les groupes, visites sur réservation au 06 44 94 07 68. OT Saint-Avold

