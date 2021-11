Porcelette Porcelette Moselle, Porcelette LA ROUTE DES CRÈCHES À PORCELETTE Porcelette Porcelette Catégories d’évènement: Moselle

LA ROUTE DES CRÈCHES À PORCELETTE Porcelette, 11 décembre 2021, Porcelette.

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-26 17:00:00

Porcelette Moselle Porcelette Visite libre de la crèche, des beaux vitraux très colorés de la Maison Benoît à Nancy, ou plus contemporains du verrier Arthur Schouler de Saint-Avold, ainsi que de l’exceptionnel chemin de croix (en argile repoussé) entièrement restauré. Crèche et grandes orgues le jeudi 26 décembre de 15h à 17h30. Accueil des visiteurs par le Conseil de Fabrique. Œuvres d’orgue du répertoire de Noël français et international interprétées par Jean-Luc Zimmer, au choix avec paroles à disposition. Accès à la tribune de l’orgue, chants de Noël de l’orgue pour les enfants et les plus grands selon la demande. +33 3 87 91 30 19 Porcelette

