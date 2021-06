Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Isère, Saint-Quentin-Fallavier La Route des Airs en concert ! Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Catégories d’évènement: Isère

Saint-Quentin-Fallavier Isère Saint-Quentin-Fallavier Rendez-vous à Saint-Quentin-Fallavier le Vendredi 18 Juin pour un concert gratuit en plein-air avec « La Route des Airs » qui proposera un spectacle familial, convivial où l’énergie communicative des 5 musiciens emmène le public dans ses multiples voyages. +33 4 74 94 88 00 http://www.st-quentin-fallavier.fr/ Rendez-vous à Saint-Quentin-Fallavier le Vendredi 18 Juin pour un concert gratuit en plein-air avec « La Route des Airs » qui proposera un spectacle familial, convivial où l’énergie communicative des 5 musiciens emmène le public dans ses multiples voyages.

