La Route de l’Ouest Féminine Lycée agricole du Robillard,D250 Route d’Ecots 14170 Lieury Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

La Route de l’Ouest Féminine Lycée agricole du Robillard,D250 Route d’Ecots 14170 Lieury, 13 mars 2022, Saint-Pierre-en-Auge. La Route de l’Ouest Féminine

Lycée agricole du Robillard, D250 Route d’Ecots 14170 Lieury, le dimanche 13 mars à 09:00

Cette première manche de la Route de l’Ouest Féminine (ROF) est organisée par l’US Pétruvienne-Cyclisme sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme et selon le cahier des charges établi par les comités régionaux de Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine. **Type d’épreuves :** Ces épreuves sont réservées aux licenciées féminines des catégories minimes-cadettes et juniors-seniors-dames. Programme de la journée : ➢ Réunions des directeurs sportifs : 9 h 45 ➢ Minimes – Cadettes : • Dossards + pass vaccinal : 9 h 00 • Appel des coureurs : 10 h 15 • Départ : 10 h 30 • Kilométrage : 42,900 kms . ➢ Juniors – Seniors • Dossards + Pass vaccinal : 13 h 00 • Départ : 14 h 15 • Kilométrage : 88,800 kms Pour toutes les catégories, le protocole et la remise des récompenses auront lieu après la course juniors – seniors, soit vers 17 h 00. Cette première manche de la Route de l’Ouest Féminine aura lieu le 13 mars 2022 au départ de Lieury. Lycée agricole du Robillard,D250 Route d’Ecots 14170 Lieury Lycée agricole du Robillard, D250 Route d’Ecots 14170 Lieury Saint-Pierre-en-Auge L’Oudon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Lycée agricole du Robillard,D250 Route d'Ecots 14170 Lieury Adresse Lycée agricole du Robillard, D250 Route d'Ecots 14170 Lieury Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Lycée agricole du Robillard,D250 Route d'Ecots 14170 Lieury Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Lycée agricole du Robillard,D250 Route d'Ecots 14170 Lieury Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

La Route de l’Ouest Féminine Lycée agricole du Robillard,D250 Route d’Ecots 14170 Lieury 2022-03-13 was last modified: by La Route de l’Ouest Féminine Lycée agricole du Robillard,D250 Route d’Ecots 14170 Lieury Lycée agricole du Robillard,D250 Route d'Ecots 14170 Lieury 13 mars 2022 D250 Route d'Ecots 14170 Lieury Saint-Pierre-en-Auge Lycée agricole du Robillard Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados