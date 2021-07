Port-Launay Port-Launay Finistère, PORT LAUNAY La Route de l’Ardoise – Hent Glaz – 4 ème édition randonnée fluviale Port-Launay Port-Launay Catégories d’évènement: Finistère

PORT LAUNAY

La Route de l’Ardoise – Hent Glaz – 4 ème édition randonnée fluviale Port-Launay, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Port-Launay. La Route de l’Ardoise – Hent Glaz – 4 ème édition randonnée fluviale 2021-07-23 – 2021-07-27

Port-Launay Finistère Port-Launay Navigation des bateaux sur le canal de Nantes à Brest de Port-Launay à Pont-Triffen avec escales à l’écluse de l’Aulne, à Pont-Coblant etc … Halages hippomobiles. Le 25 juillet concert de jazz sur la Rosily à Penn Ar Pont. A chaque étape, exposition photos « roue libre » avec Ker Arthur quimperloise@wanadoo.fr Navigation des bateaux sur le canal de Nantes à Brest de Port-Launay à Pont-Triffen avec escales à l’écluse de l’Aulne, à Pont-Coblant etc … Halages hippomobiles. Le 25 juillet concert de jazz sur la Rosily à Penn Ar Pont. A chaque étape, exposition photos « roue libre » avec Ker Arthur dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, PORT LAUNAY Étiquettes évènement : Autres Lieu Port-Launay Adresse Ville Port-Launay lieuville 48.21525#-4.07325