LA ROUTE DE LA VOIX – PIERS FACCINI & INVITÉS Prinsuéjols-Malbouzon, 10 septembre 2022, Prinsuéjols-Malbouzon.

LA ROUTE DE LA VOIX – PIERS FACCINI & INVITÉS

48 – OT de l’Aubrac Lozérien Comité Départemental du Tourisme de la LozèreComité Départemental du Tourisme de la Lozère Prinsuéjols-Malbouzon

2022-09-10 16:00:00 – 2022-09-10

Prinsuéjols-Malbouzon Lozère

EUR 5 8 Prinsuéjols-Malbouzon La route de la Voix est une expérience acoustique livrée comme un trésor dans l’oreille de celui ou de celle qui la croise.

Après sa venue dans les Cévennes en septembre 2020 et dans la Vallée du Lot en septembre 2021, Piers Faccini revient nous enchanter avec La Route de la Voix sur l’Aubrac et la Margeride, avec Moira Smiley et Christine Zayed.

Cette aventure musicale guidée par Piers Faccini depuis 2011, parcourt les montagnes et collines cévenoles pour s’installer, le temps d’un concert, dans un site remarquable, une église romane, une chapelle oubliée, un théâtre naturel où les voix et les cordes résonnent. C’est par ces instants privilégiés que Piers Faccini ramène « à la maison » des artistes de renommée croisé·e·s tout au long de ses tournées en France et à l’international. L’occasion de créer de nouvelles vibrations en acoustique totale. La Route de la Voix veut inspirer la magie de l’éphémère, la beauté d’un instant dénué de tout ornement pour nous amener à la simplicité pure de l’expérience créative et à sa générosité.

Quelques notes enrobées de silence pour parcourir les pierres d’un patrimoine faussement endormi, les voûtes d’une chapelle romane pour en sublimer les vibrations.

Revenir à l’essentiel, au plus près de chez soi, célébrer notre patrimoine en partageant la musique et les mots, c’est avec cette petite magie que La Route de la Voix se dessine dans nos paysages.

Co-accueilli par Scènes Croisées et l’association Bouillon Cube dans le cadre des Ouverture(s) de Scènes Croisées.

La route de la Voix est une expérience acoustique livrée comme un trésor dans l’oreille de celui ou de celle qui la croise.

Après sa venue dans les Cévennes en septembre 2020 et dans la Vallée du Lot en septembre 2021, Piers Faccini revient nous enc…

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

La route de la Voix est une expérience acoustique livrée comme un trésor dans l’oreille de celui ou de celle qui la croise.

Après sa venue dans les Cévennes en septembre 2020 et dans la Vallée du Lot en septembre 2021, Piers Faccini revient nous enchanter avec La Route de la Voix sur l’Aubrac et la Margeride, avec Moira Smiley et Christine Zayed.

Cette aventure musicale guidée par Piers Faccini depuis 2011, parcourt les montagnes et collines cévenoles pour s’installer, le temps d’un concert, dans un site remarquable, une église romane, une chapelle oubliée, un théâtre naturel où les voix et les cordes résonnent. C’est par ces instants privilégiés que Piers Faccini ramène « à la maison » des artistes de renommée croisé·e·s tout au long de ses tournées en France et à l’international. L’occasion de créer de nouvelles vibrations en acoustique totale. La Route de la Voix veut inspirer la magie de l’éphémère, la beauté d’un instant dénué de tout ornement pour nous amener à la simplicité pure de l’expérience créative et à sa générosité.

Quelques notes enrobées de silence pour parcourir les pierres d’un patrimoine faussement endormi, les voûtes d’une chapelle romane pour en sublimer les vibrations.

Revenir à l’essentiel, au plus près de chez soi, célébrer notre patrimoine en partageant la musique et les mots, c’est avec cette petite magie que La Route de la Voix se dessine dans nos paysages.

Co-accueilli par Scènes Croisées et l’association Bouillon Cube dans le cadre des Ouverture(s) de Scènes Croisées.

M Cup

Prinsuéjols-Malbouzon

dernière mise à jour : 2022-06-29 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien Comité Départemental du Tourisme de la LozèreComité Départemental du Tourisme de la Lozère