Vielle-Soubiran Vielle-Soubiran Landes, Vielle-Soubiran La Route de la Transhumance Vielle-Soubiran Vielle-Soubiran Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Soubiran

La Route de la Transhumance Vielle-Soubiran, 22 septembre 2021, Vielle-Soubiran. La Route de la Transhumance 2021-09-22 12:30:00 – 2021-09-22

Vielle-Soubiran Landes A l’occasion du passage de la Route de la Transhumance, 12h30 casse croûte du berger. Au menu : Entrée, grillades, dessert café et vin compris. Réservation à la Mairie. A l’occasion du passage de la Route de la Transhumance, 11h30 casse croûte du berger. Au menu : Entrée, grillades,dessert café et vin compris. Réservation à la mairie de Vielle-Soubiran +33 5 58 45 64 74 A l’occasion du passage de la Route de la Transhumance, 12h30 casse croûte du berger. Au menu : Entrée, grillades, dessert café et vin compris. Réservation à la Mairie. ©Dominique Cassaigne dernière mise à jour : 2021-09-15 par CDT 40

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vielle-Soubiran Autres Lieu Vielle-Soubiran Adresse Ville Vielle-Soubiran lieuville 44.04436#-0.1857