Le Frêche Le Frêche Landes, Le Frêche La Route de la Transhumance Le Frêche Le Frêche Catégories d’évènement: Landes

Le Frêche

La Route de la Transhumance Le Frêche, 20 septembre 2021-20 septembre 2021, Le Frêche. La Route de la Transhumance 2021-09-20 – 2021-09-22

Le Frêche Landes Le Frêche La Route de la Transhumance fait escale à Le Frêche, au cœur du vignoble de l’Armagnac.

Sur la place du Foyer, un petit marché avec vente de fromage permet de patienter jusqu’au repas traditionnel animé par les chanteurs vignerons du Vic Bilh . Au menu, assiette de crudités, jambon braisé et ses légumes, salade, fromage, dessert, café, vin et Armagnac compris.

Réservation avant le 18 septembre

Au petit matin, vers 9h, au départ du Foyer Rural, une randonnée accompagne le troupeau vers la demi-étape à Lacquy. Le retour est prévu par l’organisation sur réservation au 05 58 45 27 36 La Route de la Transhumance fait escale à Le Frêche, au coeur du vignoble de l’Armagnac. Petit marché de producteurs et dîner convivial animé par un groupe musical

Le lendemain à 9H au départ du Foyer Rural, une randonnée permettra ensuite de suivre le troupeau jusqu’à Lacquy . Retour sur résa. +33 5 58 45 27 36 La Route de la Transhumance fait escale à Le Frêche, au cœur du vignoble de l’Armagnac.

Sur la place du Foyer, un petit marché avec vente de fromage permet de patienter jusqu’au repas traditionnel animé par les chanteurs vignerons du Vic Bilh . Au menu, assiette de crudités, jambon braisé et ses légumes, salade, fromage, dessert, café, vin et Armagnac compris.

Réservation avant le 18 septembre

Au petit matin, vers 9h, au départ du Foyer Rural, une randonnée accompagne le troupeau vers la demi-étape à Lacquy. Le retour est prévu par l’organisation sur réservation au 05 58 45 27 36 ©Elise Cassaigne dernière mise à jour : 2021-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Le Frêche Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Frêche Adresse Ville Le Frêche lieuville 43.95154#-0.27379