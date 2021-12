Bellegarde Bellegarde Bellegarde, Loiret La Route de la Rose en fête Bellegarde Bellegarde Catégories d’évènement: Bellegarde

Loiret

La Route de la Rose en fête Bellegarde, 4 juin 2022, Bellegarde. La Route de la Rose en fête Bellegarde

2022-06-04 – 2022-06-05

Bellegarde Loiret Bellegarde Loiret Centre-Val de Loire La Route de la Rose en fête : théâtre, exposition, randonnée et pique-nique (granges, jardins et donjon) au château. Organisée par le municpalité. La Route de la Rose en fête direction@bellegarde45.fr +33 2 38 90 10 03 La Route de la Rose en fête : théâtre, exposition, randonnée et pique-nique (granges, jardins et donjon) au château. Organisée par le municpalité. pixabay

Bellegarde

dernière mise à jour : 2021-12-18 par OT GATINAIS SUD SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Bellegarde, Loiret Autres Lieu Bellegarde Adresse Ville Bellegarde lieuville Bellegarde