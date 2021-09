Vitré Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré La route Adélie Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

La route Adélie Vitré, 1 octobre 2021, Vitré. La route Adélie 2021-10-01 11:45:00 – 2021-10-01

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré Toute l’équipe est de nouveau mobilisée à l’organisation de la 25ème édition de « La Route Adélie de Vitré » qui aura lieu le 1er octobre 2021 rue de Brest à Vitré. Le départ sera donné à 11h45 place de la gare et une présentation des coureurs à 10h30. Les coureurs de « La Route Adélie de Vitré » ont 197,8 km à parcourir. La distance est répartie sur deux circuits dessinés sur la partie nord du bocage Vitréen: – La Grande Boucle. Un premier circuit de 21,1 km est parcouru 6 fois par les coureurs. Ce circuit traverse successivement les communes de Vitré, Balazé, Taillis et Montreuil sous Pérouse pour revenir à Vitré. – La Petite Boucle. Le deuxième circuit de 8,9 km est parcouru 8 fois. Il emprunte la côte de la Chênelière, puis rejoint la route de Vitré-Fougères par la route du Chênot. Arrivée finale. Cette année, l’arrivée finale sera jugée rue de Brest, ligne droite terminale de 300 mètres en légère montée. Pour plus de détails sur cette course, rendez-vous sur le site internet: https://routeadelievitre.com Accueil Toute l’équipe est de nouveau mobilisée à l’organisation de la 25ème édition de « La Route Adélie de Vitré » qui aura lieu le 1er octobre 2021 rue de Brest à Vitré. Le départ sera donné à 11h45 place de la gare et une présentation des coureurs à 10h30. Les coureurs de « La Route Adélie de Vitré » ont 197,8 km à parcourir. La distance est répartie sur deux circuits dessinés sur la partie nord du bocage Vitréen: – La Grande Boucle. Un premier circuit de 21,1 km est parcouru 6 fois par les coureurs. Ce circuit traverse successivement les communes de Vitré, Balazé, Taillis et Montreuil sous Pérouse pour revenir à Vitré. – La Petite Boucle. Le deuxième circuit de 8,9 km est parcouru 8 fois. Il emprunte la côte de la Chênelière, puis rejoint la route de Vitré-Fougères par la route du Chênot. Arrivée finale. Cette année, l’arrivée finale sera jugée rue de Brest, ligne droite terminale de 300 mètres en légère montée. Pour plus de détails sur cette course, rendez-vous sur le site internet: https://routeadelievitre.com dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Ville Vitré lieuville 48.12474#-1.21543