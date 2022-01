La route à bout de bras, découvrir un récit, écrire pour la fraternité Info Jeunes Haute-Saône, 24 mars 2022, Noidans-lès-Vesoul.

La route à bout de bras, découvrir un récit, écrire pour la fraternité

Info Jeunes Haute-Saône, le jeudi 24 mars à 14:00

### Présentation La route à bout de bras est un récit de vie qui a été dicté par Mamadou Sow, jeune réfugié handicapé de Guinée, lors d’un séjour au Refuge solidaire de Briançon. Son récit de vie, qui a pris la forme originale d’un abécédaire, exprime ses espoirs et sa volonté optimiste ! Il raconte comment il est passé de la mendicité à la petite entreprise et a surmonté la discrimination dont sont victimes les handicapés en Afrique. Après la destruction de son stand au marché de Conakry lors d’affrontements ethniques, Mamadou Sow prend le chemin de l’exil. Il décrit alors son incroyable périple à travers le désert, la Libye puis la traversée de la Méditerranée, à la force des bras, ses jambes étant paralysées par la polio. **Partenariat** Info Jeunes Haute-Saône engage un partenariat avec la maison d’édition Migrilude. Cette maison d’édition conçoit et propose des livres et des imagiers bilingues et multilingues qui reflètent la diversité culturelle, valorisent les langues et visent à sensibiliser enfants et adultes à la pluralité linguistique. Les langues majoritaires et minoritaires y ont une place égale. Nos livres sont conçus en collaboration avec des linguistes, des enseignants et des artistes-illustrateurs. Virginie Krempt, directrice des éditions Migrilude, a conçu et publié l’ouvrage de Mamadou Sow. Objectifs  Aborder le racisme à travers le rejet des jeunes migrants par une partie de la population dans notre société et les formes d’exclusion dans des pays étrangers  Sensibiliser les publics jeunes à l’expérience de l’immigration à travers un récit de vie  Découvrir un témoignage à travers une forme littéraire originale : l’abécédaire  Ecrire un ressenti ou une réflexion à partir de mots clé  Réaliser un abécédaire sur les mots clés de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT

Sur inscription avec une participation pour l’atelier d’écriture accompagnée par la directrice des éditions Migrilude, participation libre pour les ateliers d’écriture autonomes

A partir de l’ouvrage de Mamadou Sow « La route à bout de bras, l’abécédaire de l’Afrique à l’Europe en zig zag », des ateliers d’écriture sont organisés en collèges et lycées.

Info Jeunes Haute-Saône 1 rue de franche-comté 70000 Vesoul Noidans-lès-Vesoul Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T17:00:00