Versailles carré à l'avoine Versailles, Yvelines La Roulotte Scarabée carré à l’avoine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

La Roulotte Scarabée carré à l’avoine, 2 octobre 2021, Versailles. La Roulotte Scarabée

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à carré à l’avoine

Réalisation de mini-serres en matériaux de récupération Atelier pour enfant carré à l’avoine rue de l’occident Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T19:00:00

