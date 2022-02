La rouffachoise Rouffach, 8 mai 2022, Rouffach.

La rouffachoise Rouffach

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08 12:00:00

Rouffach Haut-Rhin

EUR L’association « Les Bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs » se lance un nouveau défi : la Rouffachoise, course ou marche féminine de 5 km. Le bénéfice de toutes ces actions est reversé à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin pour l’achat de matériel destiné aux personnes atteintes de cancer dans les hôpitaux de la région.

Cette manifestation se veut conviviale, sans esprit de compétition, dans un cadre agréable entre vignes et remparts.

Venez nombreuses !

Rouffach

