Le Landreau Bibliothèque muncipale "Comme un roman" Le Landreau, Loire-Atlantique La roue tourne – Nuit de la lecture Bibliothèque muncipale « Comme un roman » Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Loire-Atlantique

La roue tourne – Nuit de la lecture Bibliothèque muncipale « Comme un roman », 22 janvier 2022, Le Landreau. La roue tourne – Nuit de la lecture

Bibliothèque muncipale « Comme un roman », le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

« La roue tourne ! », c’est un mélange de conférence gesticulée sur le voyage à vélo, de récits et anecdotes pétris de vérités arrangées le tout raconté avec une certaine auto-dérision… Un voyage à revivre ensemble « exactement comme c’était », un spectacle participatif parlant de liberté, de chemins et de nature sauvage, et mettant à jour ce que peut être l’engagement cycliste (d’une raconteuse d’histoires!!!)

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire.

Un spectacle pour se détendre, s’évader le temps d’un voyage en ex-yougoslavie ou bien vous préparer pour un futur voyage en gestation en écoutant ses sacrés bons conseils! Bibliothèque muncipale « Comme un roman » 2bis rue saint vincent Le Landreau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Landreau, Loire-Atlantique Autres Lieu Bibliothèque muncipale "Comme un roman" Adresse 2bis rue saint vincent Ville Le Landreau lieuville Bibliothèque muncipale "Comme un roman" Le Landreau