LA ROUE TOURNE COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, samedi 6 avril 2024.

Comme beaucoup de femmes en 1978, Françoise aimerait changer de vie.Entourée d’un mari trop calme et d’un voisin trop entreprenant, elle va devoir faire preuve d’imagination pour se sortir de son quotidien de ménagère. Mais ses actions et revendications vont mettre à jour un mystérieux accord que les deux hommes partagent : un acte d’amour d’un mari désespéré remis entre les mains d’une petite crapule aux airs de joyeux luron ! Les non-dits sont souvent mal entendus ! Replongez dans l’univers des années 70 pour être témoin de l’émancipation d’une femme au foyer dans une comédie pleine de rebondissements ! Au programme, de l’amour, des secrets et une soupe pas suffisamment salée !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29