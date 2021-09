LA ROUE LIBRE : FILM, BEER AND CHEESE ! Mayenne, 24 septembre 2021, Mayenne.

Départ devant le cinéma Le Vox à Mayenne en direction du GAEC L’herbe au fromages à St Fraimbault de Prières (12 km aller) pour rencontrer et déguster les produits de Lucile et Maxime, producteurs de fromages… mais aussi de l’invité surprise: la brasserie Guib’s beer (www.guibsbeer.fr) .

Après discussion, dégustation et emplettes, retour vers Mayenne pour la projection (optionnelle) du film Why we cycle au cinéma Le Vox (info à suivre).

Nb: le parcours est facile mais assez long, environ 24km A/R, pensez à prendre des sacoches ou sac à dos pour rapporter des produits (nous pouvons en mettre un peu dans le cargo)

– Projection du film “Why we cycle”

Vendredi 24 septembre au cinéma Le Vox de Mayenne / 21h00

Organisée par le Gal Haute Mayenne en partenariat avec l’association Synergie

Why we Cycle (Pourquoi le vélo) ? Pour les Néerlandais, le vélo est aussi naturel que la respiration. On n’y pense pas, on le fait, c’est tout.

A travers le film Why we cycle, des habitants et des spécialistes de différentes disciplines explorent les effets du vélo sur eux-mêmes et sur la société, révélant des bienfaits insoupçonnés.

Ici, la bande annonce: https://whywecycle.eu/#trailer

Après une trêve estivale, nous voilà repartis pour une nouvelle saison d’activités et de rendez-vous !

rouelibre53@gmail.com https://www.larouelibre53.fr/

