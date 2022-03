La Roue libre Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

La Roue libre Besançon, 10 avril 2022, Besançon. La Roue libre Parking Decathlon 4 Rue André Breton Besançon

2022-04-10 09:00:00 – 2022-04-10 13:00:00 Parking Decathlon 4 Rue André Breton

Besançon Doubs 10 10 EUR La roue libre Parking Decathlon Besançon

Le printemps frappe à nos portes, les températures remontent et le soleil pointe de nouveau le bout de son nez. N’auriez-vous pas envi de redécouvrir, à vélo, seul ou en famille, les sentiers Bisontins ? Dimanche 10 Avril 2022

Draisienne 2-4 ans

Départ à 11h00

Parking Decathlon Besançon KIDS · 5-8 ANS

Départ à 11h00

Parking Decathlon Besançon 7 km

100 m D+/-

VTT · VAE

Départ à 11h00

Parking Decathlon Besançon 15 km

260 m D+/-

VTT · VAE

Départ à 10h00

Parking Decathlon Besançon 30 km

950 m D+/-

VTT · VAE

Départ à 9h30 50 km

VTT · VAE-gravel

Départ à 9h00 30 KM | VTT · VAE La roue libre Parking Decathlon Besançon

Le printemps frappe à nos portes, les températures remontent et le soleil pointe de nouveau le bout de son nez. N’auriez-vous pas envi de redécouvrir, à vélo, seul ou en famille, les sentiers Bisontins ? Dimanche 10 Avril 2022

Draisienne 2-4 ans

Départ à 11h00

Parking Decathlon Besançon KIDS · 5-8 ANS

Départ à 11h00

Parking Decathlon Besançon 7 km

100 m D+/-

VTT · VAE

Départ à 11h00

Parking Decathlon Besançon 15 km

260 m D+/-

VTT · VAE

Départ à 10h00

Parking Decathlon Besançon 30 km

950 m D+/-

VTT · VAE

Départ à 9h30 50 km

VTT · VAE-gravel

Départ à 9h00 Parking Decathlon 4 Rue André Breton Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Parking Decathlon 4 Rue André Breton Ville Besançon lieuville Parking Decathlon 4 Rue André Breton Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

La Roue libre Besançon 2022-04-10 was last modified: by La Roue libre Besançon Besançon 10 avril 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs