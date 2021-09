La roue des ODD Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers, 30 septembre 2021, Poitiers.

La roue des ODD

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, le jeudi 30 septembre à 17:00

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, le centre Info Jeunes – Europe Direct de Poitiers participe à l’action d’information et de sensibilisation du public impulsée par Grand Poitiers et te propose de **découvrir les ODD à l’occasion de nos permanences tardives des jeudis du mois de septembre.** **La Semaine européenne du développement durable est une initiative visant à encourager et faire connaître des activités de promotion du développement durable et des ODD dans toute l’Europe.** L’édition 2021 a pour fil rouge : « Agir au quotidien ». Parce que toutes les actions comptent, y compris nos petits gestes de tous les jours, pour transformer en profondeur nos sociétés. _Cet évènement est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du label Europe Direct. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne. L’Union européenne ne saurait en être tenue pour responsable._

Entrée libre et sans inscription

Teste tes connaissances sur les Objectifs de développement durable et gagne des lots !

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers 45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T17:00:00 2021-09-30T18:30:00