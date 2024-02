La Roue de la Transformation Alchimique© Mazières sur Béronne Melle, samedi 9 mars 2024.

Ce we est fait pour rencontrer, vivre, expérimenter comment nous sommes en lien avec notre corps, nos émotions, notre mental, notre énergie et notre « côté spirituel ».

???Ce we, que vous ayez l’habitude de « travailler » sur vous ou que vous débutiez ce chemin , vous apportera plus de paix, de tranquillité et des outils simples et concrets pour retrouver cet espace quand la vie vient chahuter.

???Le Grand Châtelier qui nous accueille, est un lieu aux hautes vibrations qui va soutenir le groupe pendant tout le stage.

???Vous repartirez de ce we avec un magnifique cadeau que vous n’êtes pas prêt d’oublier!

Plus de renseignements sur la page https://www.douceurdetresoi.fr/ateliers-stages/la-roue-de-la-transformation-alchimique/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Mazières sur Béronne Le Grand Châtelier

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine couton.therapeute@gmail.com

