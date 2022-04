La Roudouline Puget-Théniers Puget-Théniers Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Puget-Théniers Alpes-Maritimes Puget-Théniers La Roudouline est un événement culture et nature : Village Développement Durable & Ecocitoyen avec une randonnée, de l’initiation escalade, des ateliers variés, des initiations, des expositions et des spectacles de rue : conte, théâtre, cirque et musique. culture@puget-theniers.fr +33 4 93 05 00 29 https://www.puget-theniers.fr/agenda/spectacles-et-manifestations/#1642589363164-756f0f35-8cb1 Place A. Conil Hôtel de Ville Puget-Théniers

