Musiciens en herbe La Rouatière Souilhanels, 23 octobre 2023, Souilhanels.

La compagnie 3*2+1 propose avec Antoinette trio et Jean-Christophe Charnay vous propose de venir réaliser une création musicale.

Une création par, pour et au coté des enfants.

Pendant 5 jours les enfants seront accompagnés d’artistes professionnels. Tous les matins la compagnie proposera différents ateliers musicaux en vue de préparer un spectacle le samedi 4 novembre, les artistes amateurs partageront la scène pour un moment musical unique en conditions professionnelles.

Une journée de répétition « impromptue » à la médiathèque Canguilhem permettra au groupe de se familiariser avec le public.

Nous aborderons au cours de ce séjour des notions musicales essentielles de la création artistique des enfants : le rythme, le chant, le mouvement, l’improvisation, ainsi qu’un regard sur l’expression scénique .

La formation éclectique des quatre musiciens qui nous accompagnent (classique, musique improvisée, jazz, chant, théatre) permet l’accès à un vaste champ d’exploration artistique auprès des enfants.

La compagnie 3*2+1 est composée d’artistes reconnus pour la qualité de leur travail de création transartistique et une expérience auprès des publics variés, musiciens ou néophytes qui leur permet de proposer des créations adaptées à l’age des enfants et dans des contextes multiples.

Cette colo s’inscrit dans un projet plus large qui intègre des séances de travail avec l’école de musique et un partenariat avec le réseau intercommunal de médiathèque.

La Rouatière 11400 souilhanels

