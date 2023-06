Les ani-robots La Rouatière Souilhanels, 17 juillet 2023, Souilhanels.

Les ani-robots 17 – 23 juillet La Rouatière 680€ (hors transport 45€)

La nature a toujours inspiré la science… À ton tour d’observer le monde des animaux et des petites bêtes pour imaginer et fabriquer un robot original ! Joue avec les mouvements mécaniques et les circuits électriques pour rivaliser avec les plus beaux trésors de la nature. Réunissez vos créations pour créer un zoo loufoque et animé : une belle aventure entre ami.e.s pour se sensibiliser à la biodiversité et à la robotique.

Ce séjour te permet de découvrir des activités scientifiques tout en profitant des joies d’un séjour de vacances. Dans ce centre en pleine nature, tu pourras te questionner, créer, jouer, partager, rire, te reposer et te fabriquer tes propres souvenirs de vacances en toute sécurité au sein d’une équipe bienveillante.

La Rouatière 11400 souilhanels Souilhanels 11400 Aude Occitanie

Planète Sciences Occitanie