Mission Astro-Maker La Rouatière Souilhanels, 10 juillet 2023, Souilhanels.

Mission Astro-Maker 10 – 23 juillet La Rouatière 1230€ (hors transport 45€)

Pendant ce séjour la tête levée vers les étoiles, tu pourras réaliser des projets originaux sur une thématique passionnante : l’astronomie. Apprends à manipuler du matériel de pointe et vis en décalé (couchers et levers tardifs) pour profiter de la richesse du ciel de nuit du Lauragais et en percer tous les mystères. Grâce à notre fablab mobile et à ta créativité, fabrique des objets en lien avec ta passion pour les étoiles et le monde qui nous entoure (constellations rétro-éclairées, maquettes de système solaire, solarscope…). Un séjour permettant le dépaysement à des millions de kilomètres !

Dans ce centre en pleine nature, tu pourras créer, observer, partager, rire, te reposer et te fabriquer tes propres souvenirs de vacances au sein d’une équipe bienveillante. Dans une ambiance décontractée, choisis avec ton groupe d’ados tes activités pendant les temps libres pour profiter au maximum de ces vacances et tisser des liens inoubliables.

