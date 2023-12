La Compagnie du Nouveau Souffle présente « Le Médecin malgré lui » de Molière – mise en scène de Thomas Justine La Rotonde Versailles, 4 février 2024, Versailles.

La Compagnie du Nouveau Souffle présente « Le Médecin malgré lui » de Molière – mise en scène de Thomas Justine Dimanche 4 février 2024, 19h30 La Rotonde Tarifs : de 10 à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T19:30:00+01:00 – 2024-02-04T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T19:30:00+01:00 – 2024-02-04T21:00:00+01:00

Sganarelle, un faiseur de fagots de bois, ivrogne et brutal, bat sa femme Martine. Pour se venger celle-ci fait croire aux domestiques de Géronte, Valère et Lucas, que son mari est un médecin mais qu’il n’accepte de travailler qu’après avoir reçu des coups de bâton. Ce dernier se retrouve à devoir guérir Lucinde, devenue muette pour échapper au mariage auquel Géronte, son père, veut la contraindre. Transposée dans une époque contemporaine, dans un lieu de fête mêlant argent, boisson, drogue, misère et charlatanisme, l’intrigue de Molière perdure et prend toujours sens. La langue est intacte dans la voix de ces antihéros des temps modernes, et les critiques énoncées restent diaboliquement authentiques.

La Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 06 78 11 59 84 [{« type »: « link », « value »: « http://compagniedunouveausouffle.fr »}] La Rotonde, est une annexe de la Maison de Quartier Saint-Louis, dans la partie occidentale de la caserne de Croÿ. Elle accueille ateliers, activités, spectacles et concerts.